Il Chelsea non passa col Brighton. Bayern: lo scudetto è distante 2 punti. Retrocede lo Schalke

Del mezzo passo falso fatto ieri dal Liverpool, il Chelsea di Tomas Tuchel non ne approfitta. I Blues non vanno oltre lo 0-0 in casa contro il Brighton, agguantando sì il West Ham al quarto posto, ma non riuscendo ad allungare sulla formazione di Jurgen Klopp. La corsa alla Champions League rimane quindi aperta, con i londinesi - prossimi all'uscita dalla Superlega - che dovranno sudare per conquistare un posto nella competizione organizzata dalla Uefa. La formazione di Potter invece, con una prova attenta, porta a casa un punto da Stamford Bridge: potrebbe diventare pesante nella lotta alla salvezza. La partita di stasera è iniziata con un quarto d'ora di ritardo per via dei problemi fuori dallo stadio. I tifosi del Chelsea hanno bloccato l'arrivo della squadra per protestare contro la Superlega. E sembrerebbe abbiano fatto centro.

BUNDESLIGA

Il Bayern Monaco è a soli 2 punti dalla conquista del Meisterschale: gli uomini di Flick battono 2-0 il Bayer Leverkusen (reti di Choupo-Moting al 7' e di Kimmich al 13'), sfruttando la sconfitta del Lipsia sul campo del Colonia. A quattro giornate dal termine sono 10 i punti di vantaggio dei campioni in carica, che già sabato, sul campo del Mainz, sono pronti a prendersi il 30° scudetto della propria storia. Che sarebbe anche il nono di fila. Come detto la squadra di Nagelsmann cade 2-1 a Colonia, rimanendo però al secondo posto in classifica. Subito dietro c'è il Francoforte, che batte 2-0 l'Augusta (segna ancora l'ex Milan André Silva) e chiude il discorso qualificazione alla Champions. Nella serata arriva anche il primo verdetto: lo Schalke 04, con la sconfitta sul campo dell'Arminia Bielefeld, retrocede dopo trent'anni.

