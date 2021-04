13 Aprile 2021

di Giuseppe Mustica

(Lettura 2 minuti)







Finisce 0-1 a Siviglia. Inutile la meravigliosa rete di Taremi al 94' che batte Mendy con una rovesciata spettacolare. E il Chelsea ritrova la semifinale di Champions League sette anni dopo. C’è voluto Tomas Tuchel in panchina per i Blues: il tecnico tedesco piazza la seconda consecutiva dopo quella della passata edizione con il Psg. Al Sanchez Pizjuàn nel ritorno della gara contro il Porto, gli inglesi sfruttano il 2-0 dell’andata. E passano senza soffrire, perchè la rete portoghese arriva troppo tardi. La squadra dell’ex laziale Conceicao prova a crederci più o meno per mezz’ora, poi sale in cattedra il francese Kante con una prestazione di una sostanza clamorosa. Da quel momento in poi il Porto capisce che ci sarà davvero poco da fare e perde anche quel furore che ha caratterizzato la prima parte di gara. Di occasioni da rete nemmeno l’ombra. E l'unica emozione è arrivata a tempo ormai scaduto. Solamente Pepe, nel corso dei 90 minuti, ha cercato di metterci un po’ di quella spezia che ha nel nome, “picchiando” dal primo all’ultimo minuto chiunque gli capitasse davanti: quello che ha avuto la peggio è stato Havertz che, forse impaurito, non l’ha praticamente mai vista. Adesso il Chelsea aspetta la vincente di Liverpool-Real Madrid, con i Blancos favoriti dopo il risultato in Spagna (3-1). Finisce il sogno della squadra portoghese, capace di buttare fuori la Juventus. I biancoblù hanno davvero potuto poco nel doppio confronto. E salutano la compagnia senza particolari rimpianti.