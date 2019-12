© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Casal Barriera si è fatto un bel regalo di Natale. Dopo un periodo complicato (quattro sconfitte nelle precedenti cinque partite), la squadra di mister Alessandro Damiani ha ritrovato il successo piegando per 3-2 il Pontinia fanalino di coda. «Avevamo iniziato molto bene, andando sul doppio vantaggio e facendo rivedere a sprazzi anche il miglior Casal Barriera – dice il centrocampista classe 1999 Nicolas Pratillo, autore del gol decisivo – Poi nella ripresa abbiamo avuto un black out e gli avversari sono ritornati in parità. A quel punto, però, non abbiamo perso la calma e siamo riusciti a tornare in vantaggio, stavolta in maniera definitiva».Il centrocampista, al quarto gol stagionale, è subentrato dalla panchina e ha deciso il match: «Avevo pronosticato il gol al mio compagno Flavio Campanella, me lo sentivo e lo voglio dedicare ai tifosi che ci sostengono in maniera costante. Per me è già record personale di segnature in un solo campionato da quando gioco in prima squadra e sono felice perché l’anno scorso al Pro Roma l’ho saltato praticamente tutto per un brutto strappo muscolare».Un rendimento che non è passato inosservato: «Qualche chiamata è arrivata, ma ho preferito rimanere al Casal Barriera dove mi trovo molto bene. Il futuro? Il mio sogno sarebbe quello di arrivare tra i professionisti, anche se non mi rimane molto tempo per tentare questo salto». Sulle prospettive stagionali del club capitolino, Pratillo è abbastanza chiaro: «Il club ci dice di rimanere coi piedi per terra, anche se la prima parte di stagione è stata indubbiamente positiva e al momento siamo secondi assieme ad altre tre squadre. Ma è anche vero che la zona play out dista incredibilmente cinque punti, quindi meglio pensare prima a ottenere i punti necessari per la salvezza e poi eventualmente ci concentreremo su altro».