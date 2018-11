Il carattere e l'orgoglio salvano l'Inter dai mostri sacri del Barcellona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Inter passa a metà l’esame del Barcellona, la gara che avrebbe dovuto sancire (misurare?) il salto di qualità della squadra di Luciano Spalletti. Tecnicamente ancora indietro rispetto ai mostri sacri catalani, i nerazzurri hanno dimostrato una maturità sul piano mentale. Una reazione da big, una prova d’orgoglio davanti agli oltre 70mila spettatori di San Siro. Bisognerà ripartire da questa tenuta per duellare con la Juventus o almeno darle filo da torcere fino alla fine. Segnali che confermano la crescita dei nerazzurri: in campionato hanno vinto sette partite consecutive e ora sono pronti a giocarsi gli ottavi di Champions nella sfida di Londra con il Tottenham. I punti di vantaggio sugli inglesi sono tre, poi gli Spurs chiuderanno con il Barcellona già qualificato (ma che comunque non concede “favori” a nessuno e gioca sempre con la massima concentrazione), mentre l’Inter a San Siro con il Psv. Ma con questa mentalità, con questo atteggiamento, con questo carattere l’Inter può togliersi ancora delle soddisfazioni in Europa. Con la consapevolezza, però, che sul piano tecnico non c’è stata storia. Il Barcellona ha dominato dall’inizio alla fine, ha fatto girare la palla e mandato in tilt gli avversari. Ma a volte ha la colpa di non concretizzare tutto quello che crea. Forse a San Siro, più che al Camp Nou, l’assenza di Messi si è fatta sentire.Salvatore Riggio