Prosegue il momento magico del Fiumicino 1926 che continua a guidare la classifica del girone C del campionato di Promozione. La squadra cara al presidente Simone Munaretto continua a sorprendere e con il trascorrere dei match gli scatenati giovani rossoblù confermano di meritare il salto in categoria superiore. L’undici di mister Marco Ceccarelli, autentica rivelazioni tra gli allenatori dei dilettanti, però dovrà guardarsi da blasonati collettivi che inseguono a una manciata di punti la capolista oggi a quota 43. Infatti, l’Atletico Morena, la Vis Sezze e la Luiss, tutte a 41 punti, sono senz’altro scomodi avversari senza contare la quotata La Rustica a una sola lunghezza il trittico di squadre.LA DETERMINAZIONE«La scorsa stagione abbiamo disputato i playoff – precisa il capitano Matteo Benedetti – confermando alla fine di essere un buon complesso. Consapevoli di questo ci siamo presentati quest’anno al nastro di partenza con un gruppo affiato e soprattutto collaudato, quindi in grado di raggiungere qualsiasi obiettivo. Ecco perché l’attuale primato per me non è una sorpresa ma una semplice conferma di un team che crede con forza di centrare l’obiettivo promozione». L’esperto centrocampista è convinto che la squadra deve continuare a mantenere la stessa concentrazione con cui ha caratterizzato il girone di andata. «Battere la capolista è la parola d’ordine di tutte le nostre avversarie – aggiunge Benedetti – ecco perché dobbiamo fare molta attenzione. Non dimentichiamo poi che le nostre dirette rivali sono quotate. Noi siamo decisi a non mollare e con la determinazione che abbiamo in corpo vogliamo portare di nuovo il Fiumicino nell’Eccellenza».MISTER CECCARELLIIl Fiumicino manca da cinque stagione dall’Eccellenza e i giocatori tirrenici sono a caccia dell’impresa per premiare gli sforzi fatti e che continuano a fare Munaretto&Co. Di questo ne è convinto anche il giovane mister Marco Ceccarelli che poi elogia il suo team. «Le prestazioni dei ragazzi sono veramente eccellenti – sottolinea – e il primato è frutto di quello che la squadra mette in mostra sul rettangolo di gioco. L’obiettivo è ancora lontano e quindi dobbiamo lavorare per migliorare il nostro gioco. Siamo un collettivo molto giovane che ha dei momenti di amnesia e questo deve assolutamente essere evitato nei prossimi match». Mister chi ha attratto la sua attenzione? «Mi ha sorpreso il giovane difensore centrale Francesco Giacinti, classe ’99, che si è subito inserito nel mosaico rossoblù. E’ un elemento di valore proveniente dalla Berretti del Gavorrano». Come vede il derby di domenica contro il Palocco? «Un match sulla carta difficile – conclude Ceccarelli – perché noi abbiamo qualche giocatore acciaccato. Cito Forcina e Artistico ancora non al meglio della condizione. Sono comunque fiducioso e ovviamente proveremo a vincere contro un collettivo giovane che pratica un buon calcio».