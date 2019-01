Rallenta la corsa alla vetta dell'Astrea, che si fa rimontare due volte sul proprio terreno dal Campus Eur. Il due a due finale è il risultato più giusto, dopo un match a tratti anche nervoso per via di alcune decisioni arbitrali che hanno scatenato accese proteste (portando anche ad un'espulsione). L'Astrea è andata in gol due volte nel rpimo tempo: all'8 con Mollo e allo scadere della prima farzione con Rondoni. In mezzo c'era stato il momentaneo pareggio del Campus Eur, segnato da Ranucci (gol fortemente contestato). Ad inizio ripresa, il secondo e definitivo pareggio della squadra di Scarfini, segnato da Necci. © RIPRODUZIONE RISERVATA