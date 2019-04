Il campionato si fa avvicente per la Compagnia Portuale CV2005

La Compagnia Portuale CV2005 è seconda in classifica nel campionato di Promozione, girone A, con 71 punti. La squadra su trenta partite disputate ha ottenuto 22 partite, 5 pareggi e 3 sconfitte. La Compagnia Portuale CV2005 ha solo un punto in meno rispetto alla capolista che è la Corneto Tarquinia che dispone di 76 punti in classifica. La Compagnia Portuale CV2005 ha segnato 85 volte mentre invece ha raccolto la palla in fondo al sacco per 25 volte. Nel prossimo turno di campionato la Compagnia Portuale CV2005 sfiderà in trasferta il Santa Marinella 1947 che occupa la quattordicesima posizione in classifica con 29 punti.

