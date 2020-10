Il calendario delle italiane impegnate in Europe League

Ultimo aggiornamento: 10:57

Definito il calendario delle gare dei gironi di Europa League22 OttobreGroup AYoung Boys vs Roma (18:55)CSKA Sofia vs CFR Cluj (18:55)Group FNapoli vs AZ Alkmaar (18:55)Rjieka vs Real Sociedad (18:55)Group HCeltic vs AC Milan (21:00)Sparta Praha vs LOSC Lille (21:00)29 OttobreGroup ARoma vs CSKA Sofia (21:00)CFR Cluj vs Young Boys (21:00)Group FReal Sociedad vs Napoli (21:00)AZ Alkmaar vs Rijeka (21:00)Group HAC Milan vs Sparta Praha (18:55)LOSC Lille vs Celtic (18:55)5 NovembreGroup A:Roma vs CFR Cluj (18:55)Young Boys vs CSKA Sofia (21:00)Group FReal Sociedad vs AZ Alkmaar (18:55)Rijeka vs Napoli (18:55)Group HCeltic vs Sparta Praha (21:00)AC Milan vs LOSC Lille (21:00)26 NovembreGroup ACSKA Sofia vs Young Boys (18:55)CRF Cluj vs Roma (21:00)Group FNapoli vs Rijeka (21:00)AZ Alkmaar vs Real Sociedad (21:00)Group HSparta Praha vs Celtic (18:55)LOSC Lille vs AC Milan (18:55)3 DicembreGroup ARoma vs Young Boys (21:00)CFR Cluj vs CSKA Sofia (21:00)Group FAZ Alkmaar vs Napoli (21:00)Real Sociedad vs Rijeka (21:00)Group HAC Milan vs Celtic (18:55)LOSC Lille vs Sparta Praha (18:55)10 DicembreGroup AYoung Boys vs CFR Cluj (18:55)CSKA Sofia vs Roma (18:55)Group FNapoli vs Real Sociedad (18:55)Rijeka vs AZ Alkmaar (18:55)Group HCeltic vs LOSC Lille (21:00)Sparta Praha vs AC Milan (21:00)