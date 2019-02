Il calciomercato è chiuso ma prosegue

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Antonio Conte sotto la sede dell'Inter, a poche ore dalla sfida di Coppa Italia di San Siro. Potrebbe essere una curiosa coincidenza, ma le insistenti voci su un futuro a Milano del tecnico salentino hanno ovviamente fatto crescere l'attenzione attorno ai suoi spostamenti italiani. «Sto semplicemente facendo una passeggiata in via Montenapoleone. Contatti con il club nerazzurro? Non dico nulla, ora finisco la passeggiata e torno a Torino», le sue parole all'inviato di BEING Sport, che ieri pomeriggio lo ha pedinato e inseguito. Come è noto, la conferma di Luciano Spalletti al termine della stagione non è affatto certa, anzi. Zhang Jr e l'ad Marotta vorrebbero ingaggiare Conte o Allegri, per puntare ad obiettivi più prestigiosi ed aprire un ciclo vincente. E già in queste settimane è stato preparato il terreno: risultano alcuni sondaggi con l'agente dell'ex allenatore del Chelsea, da sempre in ottimi rapporti con la società interista.Ieri intanto si è chiusa la sessione di calciomercato invernale, con un dato atteso e previsto. Nonostante la finestra più lunga rispetto al calendario iniziale, le tradizioni di casa non sono cambiate: anche in questo mese, tanti i club che hanno comprato e venduto quasi allo scadere dei termini. Inevitabilmente, il tempo non si è rivelato sempre un alleato: in molti hanno dovuto rinunciare ad una serie di obiettivi definiti prioritari. Il Milan, che si conferma la regina di questa sessione con ben 70 milioni spesi tra Paquetà e Piatek, ha alzato per esempio già il 30 gennaio bandiera bianca per Carrasco e Saint-Maximin. Con il belga del Dalian è mancato l'accordo sull'ingaggio, mentre l'attaccante del Nizza è stato bloccato dal tecnico Vieira. E' sfumato anche il difensore della Juventus. Ma non solo per il no convinto del Parma per Bruno Alves, che ora verrà premiato con un rinnovo del contratto. Secondo il club bianconero, le condizioni di Chiellini (circa 15 giorni stop) non sono così preoccupanti da spingere la società a comprare un altro centrale.RETROSCENATra i club più attivi segnalati al Da Vinci, sede ufficiale delle operazioni, sicuramente Parma e Spal. I ducali hanno accettato il prestito di Brazao dall'Inter e formalizzato l'affare Machin. La società di Ferrara ufficializzato l'arrivo Jankovic dal Partizan Belgrado e il difensore Vasco Regini.Rivoluzione invece per l'Empoli che, ceduto il talentuoso Zajc al Fenerbahce, ha consegnato al tecnico Iachini anche Farias e Pajac, ex Cagliari. Che ha preso Luca Pellegrini dalla Roma e Thereau. Passando alle altre, verso lo scadere la Sampdoria ha depositato il contratto di Sau, e l'Udinese quello del brasiliano Sandro. Tanti anche i retroscena e le operazioni sfumate. La Sampdoria, accolto Sau dal Cagliari, ha rifiutato un'offerta del Milan e una del Valencia per Defrel, mentre il Genoa una richiesta del Nizza per Kouamé. L'attaccante dei rossoblu resta però uno dei protagonisti della prossima sessione: piace a Juve, Napoli, Roma, allo stesso Nizza e alle società inglesi.Il mercato di riparazione è servito alle big soprattutto per impostare le mosse di giugno. E se l'Inter può festeggiare Godin e la Juventus Ramsey, ora i due club si contenderanno uno dei talenti più richiesti: Federico Chiesa.