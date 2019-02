© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ultima partita ufficiale risaliva allo scorso mese di maggio. Da allora lo stadio Otto Settembre di Frascati, storico impianto che ha visto la locale squadra dei Castelli Romani scrivere pagine importanti del calcio dilettantistico laziale, era rimasto chiuso a causa dei lavori di restyling di cui necessitava il manto di gioco. Un terreno (in sintetico) ormai usurato dal tempo e rimesso a nuovo, come anche gli spogliatoi, dall’intervento dell’amministrazione comunale.Che ha colto l’occasione per ospitare la 13esima edizione del prestigioso torneo “Caput Mundi” e tornare a vedere dei ragazzi calcare la “nuova” erba dell’Otto Settembre: è accaduto ieri pomeriggio in occasione della sfida internazionale tra Moldavia e Galles, nella giornata inaugurale della kermesse organizzata dal comitato regionale del Lazio, mentre giovedì si “bisserà” con Malta-Kosovo.Con ogni probabilità, quella di domenica scorsa con il Real Morandi è stata l’ultima partita “in esilio” a Morena della Lupa Frascati del presidente Franco Nicolanti che (salvo imprevisti) tornerà a giocare sul campo amico il prossimo 3 marzo per il match contro il Fonte Meravigliosa.