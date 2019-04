Il Bricofer Casal Barriera si trova al decimo posto in campionato con 32 punti frutto di 8 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte. La compagine gialloverde ha realizzato 35 reti mentre ha raccolto la palla in fondo al sacco per 47 volte. Nel prossimo turno di campionato il Bricofer Casal Barriera sfiderà lontano dalle mura amiche il Montespaccato che staziona al quinto posto in classifica.

