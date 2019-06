Il Borgo San Martino sonda Barboni

Prima di formare la squadra c'è il rebus allenatore da sistemare. Il Borgo San Martino non ha avuto poco tempo per festeggiare la salvezza che subito si sta mettendo a lavore per costruire una squadra competitiva. Il Borgo San Martino ha avuto poco tempo per festeggiare la salvezza, che già si sta mettendo a lavoro per costruire una squadra competitiva. Intorno al tavolo delle trattative la prossima settimana siederanno i dirigenti gialloneri che, in anticipo rispetto ai tempi, vogliono completare l'organico entro il mese di luglio. La società cerca un allenatore con delle caratteristiche, la prima che sia del posto e che conosca i giocatori, in grado di plasmare un gruppo fatto di giocatori tra i quali ci sia intesa. Per questo la società sta valutando alcune ipotesi, come quella di assumere un tecnico cha abbia vinto in Prima Categoria. Tramonta l'idea di Morelli, rimasto a Santa Marinella. Ma di nomi ne sono spuntati altri, come quello dell'ex verde azzurro Guerino Barboni, uno che conosce molto bene i giovani del posto.

