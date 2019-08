Roma, il bond emesso avrà un tasso d’interesse annuale al 5,125%

Ultimo aggiornamento: 00:50

Ieri sera A.S. Roma S.p.A. ha annunciato il pricing di obbligazioni non convertibili denominate in Euro da parte della sua controllata ASR Media and Sponsorship S.p.A. Questo il testo del comunicato: A.S. Roma S.p.A. (qui di seguito, la "Società") ha il piacere di annunciare che la controllata ASR Media and Sponsorship S.p.A. (qui di seguito "MediaCo") ha provveduto al pricing della sua offerta privata rivolta a investitori istituzionali qualificati (l'"Offerta") di Obbligazioni Senior Secured non convertibili con scadenza 2024 (le "Obbligazioni") per un importo complessivo di 275 milioni di Euro, con un tasso di interesse annuale pari al 5,125%, pagabile in via posticipata ogni sei mesi. I proventi netti derivanti dall'emissione delle Obbligazioni, a seguito del pagamento delle commissioni e spese derivanti dall'operazione verranno utilizzati, inter alia, per rifinanziare il debito esistente in capo a MediaCo, anche ottimizzandone la struttura e la scadenza, e dotare la Società di risorse finanziarie per la propria attività. La chiusura dell'Offerta è prevista l'8 agosto 2019 (previa soddisfazione delle consuete condizioni in merito alla conclusione dell'operazione).