Il bomber Timperi passa all'Ottavia

La Ssd Ottavia Calcio 1978 comunica di aver raggiunto l’accordo per la stagione 2019/20 con il calciatore Andrea Timperi. L’attaccante classe 2000 proviene dal Tor di Quinto, società a cui va il ringraziamento per la perfetta riuscita di questa operazione, e per la fattiva collaborazione. Nelle prossime ore sono previsti ulteriori colpi di mercato da parte del direttore generale Emanuele De Lieto Vollaro, a partire da un gradito ritorno a centrocampo. Nelle prossime ore vi sveleremo il nome.

Ultimo aggiornamento: 20:06

