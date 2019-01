© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con una rete per tempo l’Aranova prevale nei confronti del Canale Monterano e conferma le velleità di disputare i palyoff. Ha aperto le marcature il difensore di fascia Urbani e messo al sicuro il risultato il bomber Italiano che consolida il primato in vetta alla classifica capocannonieri. Sotto una pioggia battente il match è stato dominato dai padroni di casa che, sostenuti dal pubblico delle grandi occasioni, hanno fatto girare la sfera in modo ordinato e colpito il grintoso collettivo ospite. L’undici di mister Emiliano Bernardini gioca un piacevole football tessendo, nella zona nevralgica, ricche trame senza far ricorso ai classici calcioni.VANTAGGIO FIRMATO DA URBANIL’Aranova doveva reagire all’incerto pari della scorsa domenica è ha risposto alla grande impugnando subito le redini del confronto. Al 10’, incursione di Italiano con tiro che viene respinto in extremis da un recupero di Montironi. Al quarto d’ora i rossoblù passano: calcio d’angolo battuto da Italiano la sfera finisce sul secondo palo della porta difesa da Agostini dove giunge puntuale il micidiale colpo di testa di Urbani che manda alle stelle gli spalti dello stadio delle Muracciole. Il gioco ristagna nella zona nevralgia e, alla mezz’ora, Italiano suggerisce per Tartaglione la girata volante del quale si perde oltre la trasversale. Al 40’, prima azione di rilievo condotta dagli ospiti con tiro ravvicinato di D’Ottavi, parato a terra da Ceccucci. Prima del riposo l’attivo Italiano si applaudire per un guizzo che finisce fuori bersaglio.RAPPODDIO DI ITALIANO NELLA RIPRESAI secondi 45’ si aprono con un provvidenziale anticipo di Agostini su Italiano. Al 15’, lungo lancio per un contropiede di Italiano che conclude sul fondo. Preludio al raddoppio che arriva al 17’: Urbani lascia partire un ghiotto invito per il panzer Italiano che si libera in area di Zappellini e batte l’estremo difensore in uscita siglando il 2 a 0. L’attaccante va sotto gli spalti e festeggia con gli ultras il suo 19 centro stagionale. Al 25’, Savarino serve bene Italiano che da posizione congeniale spara sull’esterno della rete. Al 40’, il nuovo entrato Rosati chiama a una parata a terra il portiere del Canale Monterano. «Vittoria meritata – commenta a fine partita il bomber Luca Italiano – che premia la superiorità che abbiamo mostrato durante la partita. La squadra ha raggiunto il giusto equilibrio sul rettangolo di gioco e acquisito l’assetto tattico giusto per continuare a restare nelle parti alte della classifica».ARANOVA: Ceccucci, Urbani, Monfreda, Mancini, De Maio, Tartaglione, La Ruffa (45’ st Fossaceca), Filippi (37’ st Morasca), Italiano (45’ st Mariani), Savarino, Moretti (27’ st Rosati). A disp. Comandini, Simoni, Giustini, Gritta. All. BernardiniCANALE MONTERANO: Agostini, Santini (25’ st Tasselli), D’Ottavi, Martorelli (45’ st Vinci), Zappellini, Montiroli, Caporali (45’ st Mazzara), Polito, Gentili, Biagiotti (33’ st Crescimbeni), Mei. A disp. Rasicci, Sabelli, Trifelli, Isenaj, Lubas. All. GranieroARBITRO: Zambetti di Bergamo (Ligresti-Pepe)RETI: 15’ pt Urbani, 17’ st ItalianoNOTE: spettatori 200 circa. Ammoniti: Filippi, Montironi, Mancini, Rosati. Angoli 4 a 2 per il canale Monterano.