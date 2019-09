© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era stato già decisivo dagli 11 metri nella trasferta di Ostia contro il Morandi. È stato ingaggiato per segnare gol pesanti e riportare i tigrotti in Eccellenza. Sicuramente la prestazione contro la Polisportiva De Rossi la dice lunga sul suo invidiabile stato di forma. Lui è Lorenzo Fiorini, il bomber romano che ha trascinato con una bella tripletta il Terracina (nel 6-1 doppietta di Lleschi e altro centro di Tornesi) in vetta alla classifica del girone C a punteggio pieno dopo due giornate in compagnia di Atletico Bainsizza e Indomita Pomezia.Una bellissima emozione per Lorenzo: «Una gran bella vittoria preparata con attenzione durante la settimana insieme al nostro mister Gerli (squalificato, ha seguito la gara del “Colavolpe” dalla tribuna), lavorando sugli esterni dove abbiamo trovato le prime due reti. Poi si sono aperti spazi interessanti e la strada si è messa in discesa. L’unica pecca quei 10’ di calo nel primo tempo che dobbiamo evitare anche per il futuro. Sappiamo che dobbiamo ancora lavorare tanto sotto ogni punto di vista. Testa bassa e pedalare». L’attaccante, ex Vis Sezze, ha poi fatto una dedica molto speciale, come evidenziato dalla foto. «Alla mia ragazza Eleonora che è in dolce attesa e fra una quindicina di giorni conosceremo il sesso di nostro figlio/a. Tutti i gol futuri saranno dedicati a noi», sorride con un pizzico di emozione il numero 9 biancoceleste.