Il Benevento rimonta e gela la Samp, a Marassi finisce 2-3

Impresa Benevento a Genova. La squadra di Inzaghi ribalta la Sampdoria (da 2-0 a 2-3) e coglie così tre punti di straordinario valore per l’avvio del proprio campionato. E’ il capitano Caldirola a prender per mano i suoi compagni aiutandoli a uscire dalla difficile situazione iniziale. Ranieri deve ingoiare un boccone amarissimo: seconda battuta d’arresto, dopo lo 0-3 di Torino, ma questa fa davvero molto male. Non basta Candreva: la grinta e determinazione dei campani mette a nudo le gravi lacune difensive, oltre a una condizione fisica tutt’altro che ottimale. La Samp, infatti, si spegne praticamente poco dopo mezz’ora. Per Inzaghi la grande gioia di poter applaudire i suoi ragazzi, mai domi nonostante il doppio svantaggio.La partita si mette subito in discesa per la Sampdoria. Due reti in 18 minuti, con Quagliarella (8’) e Colley (18’). Glik salva su Bonazzoli dopo 6 minuti, Montipò e Glik la combinano grossa dopo altri due giri di lancette. Bonazzoli offre un comodo pallone a “Quaglia”, a segno per la sedicesima stagione di fila, per l’1-0. Il raddoppio è figlio della personale iniziativa del più atteso della giornata, Antonio Candreva: perfetto traversone per l’inzuccata di Candreva.Il Benevento non rimane a guardare e trova, con il passare del tempo, la forza per rendersi gradualmente sempre più pericoloso. Miracolo di Audero al 25’ su Moncini e al 33’ su Dabò: dal seguente corner, però, Caldirola accorcia sugli sviluppi di un rimpallo. E’ il primo gol in serie A. La Sampdoria, di fatto, sparisce dal campo. Nella ripresa il Benevento affonda ancora i suoi colpi. Al 47’Insigne, complice una defaillance di Colley, sfiora il pari. Al 70’ Moncini osa la rovesciata e, per pochissimo, non inquadra lo specchio della porta. Il pari è nell’aria e arriva al 72’ con un perfetto stacco di Caldirola. E’ doppietta per il capitano dei campani, sono i primi due gol in serie A. Girandola di cambi e la Samp, con l’ingresso di Gabbiadini per Quagliarella, pare svegliarsi. Il suggerimento di Jankto per Manolo è perfetto, il colpo di testa quasi: palo! Il Benevento, stremato, getta il cuore oltre l’ostacolo e capovolge definitivamente la situazione all’88’. E’ Letizia a decidere la sfida del Ferraris, finalizzando un’elaborata offensiva sviluppata da Improta e Sau. Finisce 2-3.