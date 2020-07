Il baseball riparte da Codogno: il derby con il Piacenza dà il via alla stagione

Lo sport a Codogno riparte con una vittoria della squadra locale di baseball. I Jaguars hanno infatti vinto all'ultimo inning, 12-11, il derby del Po contro il Piacenza, sfida di Serie B che ha inaugurato la stagione del batti e corri in Italia nella città lodigiana simbolo della lotta al coronavirus. Per il Codogno, pieno di giocatori under 18, si tratta di un successo a sorpresa, contro una squadra ben più esperta. In vantaggio 8-0 al quinto inning, i padroni di casa sono stati raggiunti e sorpassati al settimo, ma hanno avuto la forza di pareggiare e vincere all'ultimo inning, dopo quasi quattro ore e mezza di gioco. Poi per il Codogno è scattata la festa in mezzo al campo, per la gioia anche della cinquantina di spettatori, fra cui dirigenti, parenti e fidanzate di giocatori e allenatori. Domani pomeriggio si gioca Gara 2.

