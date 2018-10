Il Barcellona scarica Malcom ex obiettivo della Roma

L'acquisto estivo di Malcom è divenuto un caso a Barcellona. Soffiato l'estate scorsa alla Roma, proprio all'ultimo momento, il brasiliano è l'acquisto blaugrana meno utilizzato finora dall'allenatore Ernesto Valverde: per lui solo 25' in partite ufficiali in stagione, fra Liga e Champions. Così, secondo quanto riferisce il quotidiano Sport, il giocatore dovrebbe partire nella sessione invernale di mercato, a gennaio. Sulle tracce di Malcom, informa il giornale, ci sarebbe l'Inter, anche se l'interesse più concreto per l'ex Bordeaux è stato palesato dal Tottenham. Il club milanese, invece, assieme all'Arsenal, ha richiesto il giocatore in prestito, ma questa possibilità non sarebbe contemplata dai dirigenti catalani. © RIPRODUZIONE RISERVATA