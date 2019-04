Liga, Messi e Suarez firmano al fotofinish il pari del Barça a Villarreal: 4-4

I campioni all'ultimo respiro: Messi e, in pieno recupero, Suarez per il pari in rimona. Il Barcellona rischia di cadere in casa del Villarreal dove solo le reti nei minuti finali della Pulce e del Pistolero (45' e 48') evitano una clamorosa sconfitta. Il 4-4 finale in un anticipo della 30/a giornata di Liga è comunque un risultato inaspettato che interrompe la striscia di vittorie dei blaugrana, andati vantaggio Coutinho al 12' e Malcom al 16' ma poi travolti dalle reti di Chukwueze sempre nel primo tempo e di Ikambi, Eborra e Bacca nella ripresa. Il pareggio della capolista non cambia molto in chiave titolo, visto che l'Atletico Madrid, vittorioso 2-0 sul Girona in un altro anticipo, si trova a -8 lunghezze. I colchoneros si impongono con i gol nella ripresa di Godin e Griezmann, due giocatori in procinto di lasciare la corte di Simeone, e si assicurano la leadership cittadina visto che il Real Madrid, impegnato domani a Valencia, è staccato di cinque punti. nella terza partita odierna, Espanyol e getafe pareggiano 1-1.

