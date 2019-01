Il Barcellona blinda De Jong: clausola da 400 milioni

Il Barcellona ha blindato il contratto di Frenkie De Jong, che entrerà in vigore l'1 luglio, con una clausola di 400 milioni. Lo rivela oggi il sito Sport.es all'indomani dell'ufficialità del trasferimento del talentuoso centrocampista classe '97 dall'Ajax al club blaugrana per 75 milioni (oltre a 11 di bonus). Anche se non è la più alta all'interno della rosa del Barca, la clausola contrattuale di De Jong si colloca nella fascia più alta che vede, ovviamente, al primo posto quella di Leo Messi (700 milioni), seguita da Piqué, Sergi Roberto, Umtiti e Busquets con 500. © RIPRODUZIONE RISERVATA