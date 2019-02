Il Barça come l'Inter: sulle maglie i nomi dei giocatori in cinese

Il Barcellona come l'Inter? Di certo, i tifosi di fede blaugrana fanno gli scongiuri e sperano che le scritte dei nomi sulle maglie con i caratteri cinesi, in occasione del Clasico di Coppa del Re in programma stasera nel Camp Nou, producano un risultato diverso da quello della squadra nerazzurra. Anche l'Inter, in occasione della partita di domenica in campionato contro il Bologna, ha indossato maglie con i nomi in cinese, ma è stata sconfitta clamorosamente in casa. Il Barcellona stasera omaggerà il Capodanno cinese allo stesso modo, accostando però ai nomi in cinese quelli con caratteri europei, ma soprattutto confidando in un esito diverso del match d'andata delle semifinali del torneo.







© RIPRODUZIONE RISERVATA