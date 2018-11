iIl Cynthia ritrova bomber Di Mario e tre punti fondamentali

Spettacolo sul rettangolo di gioco nella sfida tra Villalba e Cynthia che hannmo dato vita ad una sfida incredibile con sorpassi, controsorpassi, gol e qualche protesta. Ad uscirne vittoriosi alla fine sono stati gli uomini di Rughetti, che sono riusciti a rimontare dal 3-2 al 3-4 nel finale. Una vittoria che sa di grande impresa data l’inferiorità numerica nel secondo tempo dovuta all’espulsione di capitan Vartolo. Protagonista assoluto nei minuti fibnali del match è stato senza dubbio Alessandro Di Mario, che ha ritrovato il gol con una doppietta e regalando i tre punti ai suoi. Queste le parole dell’attaccante nel finale di gara:”Tornare al gol è stato per me un sollievo - afferma Di Mario - Quest'anno avevo segnato soltanto a Montalto, poi l'infortunio e qualche prestazione così così. Questa doppietta è stata per me fondamentale, anche perché è servita a farci ritrovare la vittoria.”

Ultimo aggiornamento: 17:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA