Igor Zaniolo: «Nicolò è grato a Roma e vuole restare, ma le sirene sono tante»

In soccorso al giovanearriva il papà Igor. Dopo la bufera scatenata dalla sue dichiarazioni nel post gara di: «Il futuro alla Roma? È un passo importante e voglio incontrare la dirigenza. Per adesso penso a giocare a calcio poi vedremo cosa accadrà», i tifosi si sono scagliati contro il centrocampista e la società colpevole di non aver rinnovato il contratto a tempo debito. Questa mattina Nicolò ha pubblicato un post su Instagram chiarendo il concetto, ma non è bastato. Per porre fine alla questione è intervenuto il: «Non voleva dire che sarebbe andato via da Roma. Il suo “vediamo” era riferito solamente alla questione del contratto. Lui è grato ai giallorossi e alla piazza che gli sta dimostrando un affetto incredibile. L’ho sentito questa mattina ed era abbastanza scosso per la reazione che ha creato. Non era nel suo intento», le sue dichiarazioni al portale Forzaroma.info.senior resta in attesa di una mossa della società che dovràdel centrocampista per non farselo soffiare da importanti club europei: «Vuole continuare con la Roma e sottoscrivere sicuramente un buon contratto. A Roma sta benissimo anche se ormai lo sappiamo tutti: le sirene sono tante. Però la sua opzione principale è restare nella capitale. Poi se per questione di bilancio il club decidesse di venderlo, lì non sarebbe più colpa sua. Penso che l’interesse di tutte e due le parti sia quello di continuare».