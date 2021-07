Tare convinto: «Sarri ha cambiato la Lazio, saremo protagonisti»

Venerdì 30 Luglio 2021, 15:33 - Ultimo aggiornamento: 15:34

Estrema fiducia. La Lazio non è ancora completa, Maurizio Sarri aspetta con ansia l'arrivo di nuovi giocatori, ma il direttore sportivo, Igli Tare, non ha dubbi: «Ci sono tutte le premesse per arrivare molto lontano». Il dirigente biancoceleste è alle prese con il caso Correa che torna dalle vacanze, si aggregherà alla squadra, ma non appare intenzionato a restare e, se non parte lui, la campagna acquisti non può decollare ma, nonostante questo, l'ottimismo non gli manca affatto. È sicuro della scelta fatta con Sarri e delle sue idee e, al Tgr Lazio, lo spiega chiaramente: «Abbiamo trasformato completamente la squadra. Un'idea di gioco nuova, un allenatore nuovo, una mentalità nuova. Perciò siamo positivi e le premesse sono buone. È vero che siamo ancora un cantiere aperto, ma spero fino alla fine del mese di agosto di dare una forma giusta alla rosa. Credo che la Lazio nella prossima stagione sarà protagonista nel campionato italiano».