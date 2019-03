L'Ifab precisa: norma sul rigore cambia solo per il portiere

La regola sul calcio di rigore non smette mai di far discutere. A pochi giorni dalle novità introdotte, l'Ifab (International Football Association Board) è intervenuta con una nota per precisare che «contrariamente a quanto erroneamente riportato da alcuni media sulla regola 14 la palla rimarrà in gioco nel caso in cui un calcio di rigore rimbalzi sul portiere, sulla traversa o sui pali della porta». «L'unica modifica alla regola 14 discussa e concordata sabato durante la 133/a riunione generale dell'Ifab - precisa l'organismo - è che al portiere è ora richiesto di avere un solo piede sulla linea di porta quando viene calciato un calcio di rigore».





© RIPRODUZIONE RISERVATA