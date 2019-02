Inter, Icardi ha concluso le visite mediche: nessun problema al ginocchio

Mauro Icardi si è sottoposto ai controlli medici da parte dello staff dell'Inter per valutare l'entità dell'infortunio al ginocchio destro. Icardi ha raggiunto la clinica di riferimento del club nerazzurro insieme alla moglie e agente Wanda Nara e insieme al padre. Le visite mediche sono durate poco più di mezz'ora. In una nota l'Inter evidenzia come gli accertamenti «non hanno evidenziato variazioni significative rispetto agli esami eseguiti

prima dell'inizio della stagione sportiva in corso». Ultimo aggiornamento: 14:21





