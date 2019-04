Inter, la Curva Nord ancora contro Icardi e Wanda Nara: «Pensano solo a speculare»

Tornano a parlare gli ultras della Curva Nord dell'Inter che, dopo aver chiesto ieri la cessione di Mauro Icardi, pubblicano un altro comunicato in cui precisano il loro pensiero. «La posizione della Nord nasce dalla frustrazione per una imbarazzante querelle sicuramente mal gestita dalla società ma nella quale sia Icardi che la sua consorte manager hanno unicamente pensato a speculare manifestando solo per convenienza attaccamento ai nostri colori (il duomo nerazzurro postato dopo la vittoria nel derby fa sorridere davanti al sorriso di lady W dopo la sconfitta con la Lazio)». Le parole di Spalletti sono dettate, secondo la Nord, «da esigenze di rivalutazione del valore di mercato e non certo da un reale riavvicinamento dello spogliatoio al giocatore. Frasi di circostanza per ritrarre davanti all'opinione pubblica il quadro di una riconciliazione che in realtà non è mai avvenuta». L'impiego di Icardi può aiutare a conquistare un posto in Champions ma «allo stesso tempo assolutamente controproducente per creare le premesse di un ambiente unito come dovrebbe esser lo spogliatoio di una squadra con reali ambizioni di successo future».

