Icardi torna tra i convocati, Spalletti fa retromarcia: «A Genova sarà titolare»

Dopo il castigo contro la Lazio, Icardi torna tra i convocati. «Mauro vuole aiutare la squadra», ha detto Luciano Spalletti alla vigilia della gara con il Genoa.



Genoa. «Tutte le partite sono occasioni importanti. La nostra sconfitta ha accorciato la classifica e bisogna fare dei risultati. Questa è la prima che andiamo ad affrontare e la dobbiamo far bene perché di là c’è una squadra allenata bene e che ha fatto bene nelle ultime partite».



Atteggiamento. «Bisognerà combattere dal punto di vista fisico e del temperamento, prima ancora che tecnico».



Icardi. «Mauro è convocato. Quello svolto da Marotta è stato un lavoro determinante, chi l’ha voluta mettere in contrapposizione vuol dare una lettura distorta alla cosa. Naturalmente è stato anche un po’ obbligato, come lavoro, ma è stato determinante per arrivare a un confronto reale e non virtuale. Ed è un confronto che mette ora Icardi nelle condizioni di poter essere d’aiuto alla squadra».



Mediazione. «Se la mediazione è stata chiesta per dettare condizioni, allora diventa tutto più complicato perché a guardare e sentire c’è dietro una squadra, una tifoseria. Un pochino anche l’allenatore».



Frasi di valore. «Se messo da solo Icardi non vale niente, se ha la squadra dietro vale più di Messi e Cristiano Ronaldo messi insieme».



Rapporto Icardi-tifosi. «Nel modo in cui si è allenato ultimamente li ha già conquistati. La nostra tifoseria ha dimostrato di saper prendere giuste posizioni. Sa valutare e vedere. È venuto ad allenarsi mentre la squadra era in ritiro, è venuto ieri a prendersi randellate dai compagni e mettere la determinazione in area. È dentro il gruppo a sudare con tutti».



Futuro. «Io finché rimarrò qui, starò dalla parte dell’Inter, della società, della squadra, dei tifosi e un po’ dalla mia perché ho un ruolo nella squadra».



Prestazione Icardi. «Siamo già ripartiti. Si è messo il punto domenica. Ora siamo ripartiti perché lui si è allenato bene e ha mandato messaggi corretti che vuole aiutare la squadra».

