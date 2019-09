Icardi saluta l'Inter: «Grazie di tutto e arrivederci»

219 presenze, 124 gol e 39 assist, dal 2013 al 2019. Poi, la frase: «Grazie di tutto e arrivederci». Mauro Icardi saluta l'Inter con un post su Instagram, in cui ricorda tutti i suoi numeri in nerazzurro. In sei anni, da quando fu acquistato da Moratti dalla Sampdoria, ha sempre collezionato grandi prestazioni, salvo l'ultima stagione. Poi, l'epilogo ieri con il trasferimento nel PSG, che ha chiuso la lunga telenovela di mercato. Ma quello di Icardi potrebbe non essere un addio bensì, come lui stesso ha scritto, un arrivederci.

Ultimo aggiornamento: 15:17

