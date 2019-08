Icardi, c'è anche la Roma in fila per l'argentino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Detronizzato, messo ai margini della squadra e spogliato della maglia numero 9. Continua la progressiva cancellazione di Icardi da parte dell’Inter, che ha deciso di assegnare la casacca dell’argentino al neo attaccante interista, Romelu Lukaku. Nessuna sorpresa, intendiamoci. Ma l’ultimo gesto della società di Suning – ufficializzato con tanto di abbraccio pubblico tra Conte e il gigante belga – ha ulteriormente demoralizzato Maurito descritto sempre più deluso e arrabbiato per il trattamento subito dalla sua società in questi mesi da separato in casa.Il club nerazzurro ha deciso di considerare il calciatore classe ‘93 non solo un ex, ma un peso da vendere (o forse svendere) al miglior offerente. I rapporti tra le parti sono quindi sempre più freddi, praticamente inesistenti, tanto che l’argentino ha deciso di ostacolare i piani della società, rifiutando qualsiasi proposta straniera (Atletico Madrid) e italiana. Ciò non significa che Wanda Nara sia stata ferma in questi mesi. Anzi, la moglie-agente ha incontrato più volte i rappresentanti delle società interessate a Maurito, a partire da Fabio Paratici della Juventus. Sempre ad Ibiza la procuratrice ha discusso con gli intermediari della Roma.SUMMITNella Capitale, invece, sono andati in scena i tre incontri con De Laurentiis: Icardi è uno storico pallino del patron del Napoli. Si sussurra anche di un summit con il potente agente Jorge Mendes, ma Wanda Nara non è voluta scendere a compromessi: resta lei l’unica agente di Icardi.INDIZI SOCIALLa prima scelta del calciatore si conferma la Juventus. Il fattore Champions è ritenuto fondamentale e con i bianconeri resta valida la bozza di intesa sugli 8 milioni a stagione bonus inclusi. Ma nel caso in cui i Campioni d’Italia non dovessero riuscire a vendere gli esuberi in attacco (tra cui Higuain, ancora sulla lista dei giallorossi) o a formalizzare lo scambio sempre attuale Dybala-Icardi, allora la Roma potrebbe davvero salire sul palcoscenico dell’operazione. Come? Proponendo un contratto da circa 7 milioni bonus inclusi (con clausola) che renderebbe l’ex Samp la star indiscussa della squadra. L’ipotesi di un suo arrivo ha già infiammato la piazza.Basta vedere i mi piace seguiti dal messaggio di Juan Jesus su Instagram “Ti aspetto” accompagnato da due cuori, uno giallo e uno rosso e l’emoticon della Lupa. Proprio in compagnia di un cane lupo si è invece fotografata Wanda. Semplici segnali social, molto amati dalla procuratrice che un anno fa indossava prevalentemente abiti bianco-neri. La Juventus è così in una posizione d’attesa. L’obiettivo di Paratici è ancora quello di prendere Mauro a fine mercato ad un prezzo scontato, sui 40-50 milioni o di barattarlo con Dybala. Attende anche la Roma, con dalla sua il sostegno totale dell’Inter: le due società hanno già discusso di un possibile accordo sui 40-50 milioni più il cartellino di Dzeko (valutato 20).