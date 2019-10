Icardi trascina il Psg a Nizza: un assist e un gol nel 4-1 finale. Strepitoso Di Maria

Icardi si prende pian piano il Psg. E lo fa a suon di convincenti prestazioni. Nell'ultima, a Nizza, è stato protagonista di un assist, in apertura e di un gol in chiusura, per il 4-1 finale che ha visto protagonisti Di Maria, autore di una doppietta e Mbappè. Mauro è stato protagonista nelle ultime quattro partite dei campioni di Francia con tre reti e un assist Cavani, diretto concorrente dell'ex nerazzurro, è rimasto in panchina. In panchina anche pure Verratti, in mediana l'ex romanista Paredes ed Herrera Ultimo aggiornamento: 23:33





