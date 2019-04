Inter, Icardi lancia un messaggio di unità: post una foto con Candreva

Ormai sempre più inserito nell'Inter: Mauro Icardi, su Instagram, questa volta pubblica una foto ancora in bianco e nero al fianco di Antonio Candreva ad Appiano Gentile, seguita da una che lo ritrae in azione sul campo esterno del centro sportivo nerazzurro. Dopo quella con l'abbraccio con Perisic e Nainggolan, Icardi posta un'altra istantanea con un compagno di squadra a due giorni dalla sfida contro l'Atalanta. Continua il reinserimento dell'argentino in squadra che domenica potrebbe essere confermato titolare vista l'assenza di Lautaro Martinez.





