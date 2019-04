Icardi torna tra i convocati, Spalletti fa retromarcia: «A Genova sarà titolare»

Dopo il castigo contro la Lazio, Icardi torna tra i convocati. «Mauro vuole aiutare la squadra», ha detto Luciano Spalletti alla vigilia della gara con il Genoa. Genoa. «Tutte le partite sono occasioni importanti. La nostra sconfitta ha accorciato la classifica e bisogna fare dei risultati. Questa è la prima che andiamo ad affrontare e la dobbiamo far bene perché di là c’è una squadra allenata bene e che ha fatto bene nelle ultime partite».



Atteggiamento. «Bisognerà combattere dal punto di vista fisico e del temperamento, prima ancora che tecnico». Icardi. «Mauro è convocato. Quello svolto da Marotta è stato un lavoro determinante, chi l’ha voluta mettere in contrapposizione vuol dare una lettura distorta alla cosa. Naturalmente è stato anche un po’ obbligato, come lavoro, ma è stato determinante per arrivare a un confronto reale e non virtuale. Ed è un confronto che mette ora Icardi nelle condizioni di poter essere d’aiuto alla squadra».



Mediazione. «Se la mediazione è stata chiesta per dettare condizioni, allora diventa tutto più complicato perché a guardare e sentire c’è dietro una squadra, una tifoseria. Un pochino anche l’allenatore».Frasi di valore. «Se messo da solo Icardi non vale niente, se ha la squadra dietro vale più di Messi e Cristiano Ronaldo messi insieme».Rapporto Icardi-tifosi. «Nel modo in cui si è allenato ultimamente li ha già conquistati. La nostra tifoseria ha dimostrato di saper prendere giuste posizioni. Sa valutare e vedere. È venuto ad allenarsi mentre la squadra era in ritiro, è venuto ieri a prendersi randellate dai compagni e mettere la determinazione in area. È dentro il gruppo a sudare con tutti».Futuro. «Io finché rimarrò qui, starò dalla parte dell’Inter, della società, della squadra, dei tifosi e un po’ dalla mia perché ho un ruolo nella squadra».Prestazione Icardi. «Siamo già ripartiti. Si è messo il punto domenica. Ora siamo ripartiti perché lui si è allenato bene e ha mandato messaggi corretti che vuole aiutare la squadra».