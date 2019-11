Ibra saluta Los Angeles: «Volevate Zlatan, vi ho dato Zlatan. Adesso tornate a vedere il baseball». La serie A lo sogna

Un saluto a modo suo. Zlatan Ibrahimovic ha dato l'addio ai Los Angeles Galaxy con un messaggio sui social in cui trasuda tutta la sua personalità che fa impazzire i tifosi: «Sono arrivato, ho visto, ho conquistato. Grazie Los Angeles Galaxy per avermi fatto sentire di nuovo vivo. Ai tifosi del Galaxy: volevate Zlatan, vi ho dato Zlatan. Prego. La storia continua… Adesso tornate a vedere il baseball».

Ibra è il sogno del Milan, che gli ridarebbe subito la maglia rossonera. Ma il bomber svedese, 38 anni, stuzzica la fantasia anche della Roma, del Bologna, del Napoli. Insomma è il sogno mostrosuamente proibito (per l'ingaggio e per l'età) di mezza serie A.

Con i Los Angeles Galaxy Ibra ha giocato 20 mesi. Lascia la MLS dopo aver segnato 53 gol in 58 partite ma senza aver vinto il campionato e nemmeno il titolo di capocannoniere, un anno fa su superato nelle classifica dei bomber da Josef Martnez e in questa stagione da Carlos Vela.



I came, I saw, I conquered. Thank you @lagalaxy for making me feel alive again. To the Galaxy fans - you wanted Zlatan, I gave you Zlatan. You are welcome. The story continues...Now go back to watch baseball pic.twitter.com/kkL6B6dJBr

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 13, 2019