Ibrahimovic, addio al calcio in lacrime: «È arrivato il momento». Il Milan batte 3-1 il Verona (e Leao lo abbraccia in panchina)

Nell’ultima giornata di campionato il Milan batte il Verona 3-1 e conclude la stagione a quota 70 punti. Il Verona, nonostante la sconfitta, si giocherà lo spareggio per rimanere in serie A contro lo Spezia, sconfitto all’Olimpico dalla Roma. Nella serata del debutto della nuova maglietta (l’ultima con il tricolore sul petto) e con uno stadio gremito, anche per salutare Ibrahimovic, Pioli schiera i titolari. Il primo tempo scivola via senza emozioni, con gli ospiti che non riescono quasi mai a trovare l’imbucata pericolosa e con il Diavolo controlla il gioco con il possesso palla ma non impensierisce Montipò. Fino al tramonto della prima frazione quando Ngonge entra scomposto su Brahim Diaz: calcio di rigore, Giroud si presenta sul dischetto e non sbaglia, firmando il suo 13° gol in campionato. Il secondo tempo scivola via sullo stesso copione del primo, fino al pareggio degli ospiti, arrivato un po’ a sorpresa, da una rimessa laterale e da un inserimento sul secondo palo di Faraoni che anticipa Theo Hernandez e infila Maignan. Da quel momento la partita si accende con continue occasioni da una parte e dall’altra, fino al momento in cui si scatena Rafael Leao che prima trafigge il portiere avversario con un destro nell’angolino da fuori area e poi infila Montipò dopo una serpentina. Il miglior modo per festeggiare il rinnovo di contratto fino al 2028. Il post partita, invece, se lo prende tutto Ibrahimovic che ha salutato il suo popolo dopo essere tornato nel gennaio 2020 e aver contribuito allo scudetto dello scorso anno.

Ibrahimovic, addio al calcio: «È arrivato il momento di dire addio al pallone»

«Ora è arrivato il momento di dire addio al calcio, non a voi».

Queste le parole di Zlatan Ibrahimovic al centro del campo di San Siro a fine partita. «Mi avete ricevuto con braccia aperte, sarò milanista per tutta la vita». Sembra così cadere l'ipotesi del passaggio al Monza di cui si era molto vociferato.

«La prima volta che sono venuto al Milan, mi avete dato la felicità. La seconda volta mi avete dato l'amore. Voglio ringraziare la mia famiglia, i giocatori, il mister e voi tifosi», dice Ibramimovic, con le lacrime agli occhi. Ma il solito carattere nel replicare ai fischi dei tifosi del Verona, nello spicchio del terzo verde, che fischiano durante le parole dello svedese.