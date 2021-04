Serie A, Ibra verso il rinnovo con il Milan: «“What’Z” happening?». L'indizio social per i tifosi

Atteso in serata il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic al Milan. Il centravanti svedese nelle prossime ore dovrebbe rendere infatti ufficiale il nuovo accordo, che sarà valido per la stagione 2021/22. «What'Z happening?», ha postato il club sui suoi canali social ufficiali, usando la Z di Zlatan - come lui fa spesso - al posto della S per dare un suggerimento e un indizio ai tifosi. Il prolungamento del contratto è previsto fino al 30 giugno del 2022 con il club rossonero: il 39enne svedese dovrebbe legarsi al Milan con un ingaggio da circa 7 milioni di euro, bonus compresi.

