Ibrahimovic tra Milan e Bologna, Sabatini: «Ottimo rapporto con Mihajlovic, attendiamo la decisione di Zlatan»

Ieri l'incontro tra il Milan e l'agente Mino Raiola. Oggi le nuove parole di Walter Sabatini sull'affare che sta monopolizzando l'attenzione di diversi club e milioni di tifosi: il ritorno di Ibra in Italia. La telenovela di calciomercato durerà almeno fino a metà dicembre, quando lo svedese, che ha ufficializzato l'addio ai Galaxy, comunicherà la decisione finale sul suo futuro. Il quadro non cambia: il Milan, in stretto contatto con il procuratore Raiola, studia l'offerta, mentre il Bologna punta sul rapporto tra il tecnico Sinisa Mihajlovic e il calciatore 38enne per centrare il colpo. «La società farà qualcosa se ci sarà la possibilità - ha ribadito Walter Sabatini, coordinatore delle aree tecniche del Bologna e del Montreal Impact, a margine dell'evento Social Football Summit 2019 -. Al momento parliamo di un rapporto tra Ibra e il mister. Ed è la pura verità. Attendiamo quindi la decisione di Zlatan per fare eventualmente qualcosa».

