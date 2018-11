Ibrahimovic: «Legato al Manchester United, ma la Premier è sopravvalutata

«La Premier League è un campionato che mi è piaciuto, molto motivante, anche se a livello tecnico è un pò sopravvalutato. Anche se sei il migliore, se non ti adatti al ritmo e alla velocità di gioco, non riesci». È il giudizio sul campionato inglese dell'attaccante dei Los Angeles Galaxy, Zlatan Ibrahimovic, in una intervista a FourFourTwo. E sul suo approdo ai Red Devils nel 2016 lo svedese aggiunge: «La gente diceva che non dovevo andare in Inghilterra perché se avessi fallito si sarebbe detto che non ero abbastanza bravo. Tutti erano contrari ma questo mi ha motivato ancora di più», prosegue Ibrahimovic che a Manchester ha giocato due stagioni segnando 33 gol. «Sono stati fortunati che non sono arrivato 10 anni prima, immaginate cosa avrei potuto fare a 25 anni, sarebbe stata un'altra storia. Quando sono stato preso c'è chi ha detto che sono arrivato su una sedia a rotelle, li ho messi tutti a sedere su una sedia a rotelle -prosegue ironico Ibrahimovic-. Sono orgoglioso e felice di essere andato allo United, sono molto legato al club».

