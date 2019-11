Nel giorno in cui i bookmakers fanno crollare le quote del Bologna, il Milan prova a piazzare l'allungo decisivo per riportare in rossonero Zlatan Ibrahimovic. Secondo quanto riportato da Sky, c'è stato un primo incontro tra la società rossonera e Mino Raiola, storico procuratore del campione svedese. Sul piatto un'analisi più approfondita per valutare la fattibilità dell'operazione già nel mercato di gennaio.

Calciomercato, Ibrahimovic saluta gli Usa e i Galaxy VIDEO

© RIPRODUZIONE RISERVATA