Ibrahimovic day, sbarco a Linate e visite mediche: «Sono molto felice»

Lo sbarco di Ibrahimovic a Linate è avvenuto alle 11,30 e ad attenderlo c'erano una cinquantina di tifosi rossoneri. È lo svedese l'acquisto top del Milan per provare a tornare ai fasti di un tempo. I sostenitori milanisti mai hanno dimenticato le prodezze di Ibra, uno dei simboli dell'ultimo scudetto del club di via Aldo Rossi, quello del 2011 targato Massimiliano Allegri. In aeroporto pronto ad abbracciarlo, Zvonimir Boban.

La giornata di Zlatan proseguirà con le visite mediche e con la presentazione di domani, in attesa del debutto, probabilmente in Coppa Italia contro la Spal il 15 gennaio a San Siro. L'avventura era iniziata prestissimo con un post su Instagram: una foto dei suoi piedi nudi in bianco e nero accompagnata dalla frase «Arroganza no, fiducia».



Ibrahimovic, la prima dichiarazione: «Sono felice»

«Sono felice? Molto». È la stringata risposta di Zlatan Ibrahimovic scendendo dalla macchina che lo ha portato alla Clinica La Madonnina per sostenere le visite mediche. L'auto, presa d'assalto dai tifosi, ha fatto una manovra per evitare la folla e Ibrahimovic è entrato da un ingresso secondario. «Sono al Milan finalmente, aspetto tutti i tifosi allo stadio e faccio saltare ancora tutti a San Siro come prima». E' il primo messaggio, comparso nelle storie Instagram del club rossonero, di Zlatan Ibrahimovic ai tifosi del Milan. Ibrahimovic è ripreso mentre scende dall'aereo a Linate e abbraccia Boban

Ultimo aggiornamento: 13:22

