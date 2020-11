Ibrahimovic alza la voce e attacca EA Sports: «Fifa 2021 mi usa per profitto»

Non solo l'infortunio. Ibrahimovic si è scagliato contro EA Sports. Lo svedese, attraverso due messaggi sul proprio profilo Twitter, ha attaccato la società che detiene i diritti del celebre videogioco Fifa. Il contenuto del messaggio riguarda l’utilizzo improprio del suo nome e della sua faccia senza alcuna autorizzazione. In queste ore l'attaccante ha recriminato che qualcuno stia facendo profitto - in maniera illegale - intorno alla sua immagine, nonostante non sia stato firmato alcun accordo e minaccia di indagare a fondo sulla vicenda. Con molta probabilità, quindi, Zlatan non ha dato l’esclusiva a EA Sports e non sarebbe dovuto comparire nell’ultima versione Fifa 2021. «Chi gli ha dato il permesso di fare soldi con me?», il tweet di Ibra.

Somebody is making profit on my name and face without any agreement all these years.

Time to investigate — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 23, 2020

