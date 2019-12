Ibrahimovic-Milan, ci siamo. L'attaccante svedese è vicinissimo al club meneghino: raggiunta l'intesa economica sulla base di un contratto di sei mesi, ora le parti stanno definendo gli ultimi dettagli dell'affare.

Il sì di Ibra a Boban non è mai stato, infatti, in discussione: corteggiato anche dal Napoli e dal Bologna, il bomber 38enne aveva deciso di tornare in Italia per indossare solo la maglia rossonera.





