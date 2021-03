5 Marzo 2021

di Stefano Carina

(Lettura 1 minuto)







La Roma prolunga il contratto di Ibanez. La scadenza iniziale del 2024 è stata spostata di un anno con il club giallorosso che ha riconosciuto al brasiliano (ancora alle prese con la lesione al flessore: out con Genoa e Shakhtar) un aumento di stipendio che lo porterà a guadagnare 1,2 milioni che con i bonus potranno lievitare a 1,7. La novità è però la clausola rescissoria, fissata dal club a 80 milioni. «Ho lavorato molto per dimostrare di potermi meritare la maglia giallorossa», le parole del difensore al quale si sono aggiunte quelle del General manager Pinto che somigliano molto ad una promessa: «Fa parte di un gruppo di giocatori giovani e talentuosi su cui vogliamo puntare per il presente e il futuro». Domani che va ancora scritto per Mkhitaryan e Pellegrini. Nonostante gli attestati di stima profusi nei confronti del capitano giallorosso, l’agente di Lorenzo attende ancora una chiamata dalla società. Questa c’è già stata per l’armeno. Che tuttavia ancora non ha dato il via libera ad un accordo che permetterebbe alla Roma di rinnovare automaticamente il contratto alle stesse cifre dell’attuale stagione (3 milioni più 2 milioni alla firma). A Trigoria rimangono ottimisti ma c’è da convincere l’agente Raiola, poco soddisfatto dalla commissione decurtata sul prolungamento di Calafiori.