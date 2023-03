Ibanez espulso nel derby, ecco perché ha ricevuto due cartellini gialli in 33 minuti. Lazio-Roma subito volto

Ibanez espulso dopo soli 33 minuti. Il derby Lazio Roma cambia subito volto in virtù del cartellino rosso ricevuto dal difensore brasiliano. Nessun dubbio per l'arbitro Massa che ha estratto per due volte il cartellino giallo in appena mezzora nei confronti di Ibanez per due falli evidenti. Il primo dopo 8 minuti in seguito ad un fallo su Felipe Anderson, il secondo su Milinkovic Savic dopo aver perso palla al limite dell'area di rigore biancoceleste.