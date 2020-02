Fiorentina, Iachini: «Ci abbiamo sempre creduto, anche in inferiorità numerica. Vicini all'impresa»

«Abbiamo concesso pochissimo, l'obiettivo era fare una buona fase difensiva e ci siamo riusciti. La squadra mi è piaciuta, anche se abbiamo sbagliato qualche uscita con la palla. Nella ripresa non abbiamo rischiato nulla e solo un infortunio ha mandato in gol il Milan, ma noi ci abbiamo sempre creduto, abbiamo pareggiato e avuto anche la palla per vincerla»: così il tecnico della Fiorentina, Giuseppe Iachini, a Dazn, per commentare il pari viola contro il Milan, arrivato all'85' in inferiorità numerica.





