Ultimo aggiornamento: 21:34

Il rappresentante di, è sbarcato oggi ainsieme alla mamma del fantasista argentino. La Juventus fa sapere che al momento non sono previsti incontri, ma il rinnovo del numero 10 resta centrale nelle strategie del club. I dialoghi del resto non si sono mai interrotti, solo l'emergenza Covid ha rimandato il blitz di Antun, fermamente intenzionato a trovare un'intesa con i Campioni d'Italia. La volontà, del resto, non è mai cambiata:ridurre la distanza tra la richiesta (12 milioni di euro a stagione) e l'offerta (10 milioni con bonus), per prolungare il contratto in scadenza nel 2022. Intanto, proseguono i contatti con la Roma per il trasferimento di Dzeko. Il ds Paratici ha raggiunto un accordo con il Ceo dei giallorossi,, sulla base di 18 milioni di euro. Al centro delle discussioni anche. Il laterale bianconero, ai margini delle squadra di Pirlo, dovrebbe finire alla Roma in un affare separato.