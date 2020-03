© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ il capitano e uno degli “uomini simbolo” di un Gaeta che ha fatto molto bene nel girone B di Eccellenza. Gennaro Vitale, centrocampista classe 1982, parla della stagione dei pontini che al momento dello stop erano secondi a sette punti di distanza dall’Insieme Ausonia capolista e a +1 sul Palestrina terzo. «Un campionato davvero molto positivo e oltre le più rosee previsioni. La società era molto contenta del lavoro del gruppo e dello staff tecnico: una squadra composta da giocatori di spessore e soprattutto da uomini importanti, peccato non aver potuto lottare fino alla fine per le prime posizioni».Vitale è pessimista sulla ripresa dei campionati dilettanti: «Credo sia impossibile riuscire a finire, vista la situazione in Italia. Se non dovessimo riuscire a terminare, credo sarebbe giusto dare valore alle classifiche attuali, considerando che gran parte della stagione era stata giocata. Penso all’Ausonia che ha dimostrato di meritare a lungo la prima piazza, ma è chiaro che prendere delle decisioni non sarà semplice».Il capitano del Gaeta, che vinse un campionato di Eccellenza nel 2007 con la “vecchia” Polisportiva Gaeta (con cui giocò anche in serie D sfiorando pure il salto tra i professionisti) e che ha bissato l’anno scorso in Promozione con l’attuale club pontino, ha già deciso il suo futuro: «Il prossimo anno continuerò sicuramente a giocare. Mi sento bene e penso ancora di riuscire a dare il mio contributo. Ho un rapporto speciale con questa piazza e gli attuali vertici societari hanno ambizioni importanti». Anche il Gaeta sta portando avanti comunque l’attività fisica nei limiti del possibile: «Lo staff di mister Francesco Gesmundo ci ha dato delle indicazioni, ma è chiaro che ora che non si può uscire nemmeno di casa è diventato tutto più complicato».