Honda, ex Milan, lascia il Vitesse: «Addio, la squadra va male per colpa mia»

È finita dopo un mese l'avventura di Honda al Vitesse. Il centrocampista - attuale ct della nazionale della Cambogia e presidente dell'Sv Horn, società austriaca - ha deciso di lasciare il club olandese. «Non rientrerò dopo la sosta» ha spiegato l'ex del Milan attraverso i suoi profili social «perché mi sento responsabile dell'andamento della squadra. Pensavo di riuscire a cambiare le cose ma così non è stato». Honda era stato consigliato alla società dall'ex allenatore del Vitesse Slutski che, in questo mese, ha lasciato la compagine olandese per poi accasarsi al Rubin Kazan. Il centrocampista nipponico lascia dopo quattro presenze, 0 reti, 0 assist e due ammonizioni. Difficilmente si sentirà la sua mancanza in Olanda dopo questo ruolino di marcia.





