Lo stop dei campionati ha già avuto degli effetti sul calciomercato. Sono cambiati i prezzi, i parametri economici, le richieste d’acquisto mentre i nuovi contratti vengono rivisti al ribasso. Tutti sono coinvolti dal nuovo calciomercato, compresi i prossimi svincolati e gli attaccanti a caccia di accordi faraonici.Ad esempio, scadenza 2021, è considerato di troppo dallama per i bianconeri sarà complicatissimo cederlo a titolo definitivo. Tra l’altro, la scorsa estate il Pipita si era opposto alla cessione obbligando il ds Paratici a rivedere i piani di rinnovamento del reparto offensivo. Così il file Icardi è stato archiviato, ma l’argentino ex Inter resta un obiettivo dellain attesa di ricevere novità dalsul riscatto (70 milioni di euro).Un riscatto subordinato comunque all'assenso del classe ‘93, in rotta con il tecnico Tuchel e sempre affascinato dall’idea di sposare il progetto juventino. Maurito aha confermato i suoi numeri da goleador ed è sembrato anche più propenso al sacrificio: un miglioramento particolarmente apprezzato a. Passando a, attenzione a Milik. Perché l’eventuale addio dell’attaccante polacco (piace al Milan e in Spagna) influenzerà anche le decisioni di Mertens. Come è noto, il belga aveva trovato l’accordo totale per il prolungamento con De Laurentiis prima della crisi economica dovuta all’emergenza sanitaria. Ma non è escluso che, dopo lo stop dei campionati, le cifre possano cambiare.